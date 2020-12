En medio de las semifinales de " MasterChef Celebrity", Claudia Villafañe se refirió por primera vez a Diego Maradona desde que falleció el pasado 25 de noviembre. Luego de haber ganado su segunda estrella esta semana, la empresaria le dedicó unas sentidas palabras al padre de sus hijas Dalma y Gianinna.

"No quería decir nada porque ya se dice mucho, y todos los días se dice cosas lindas y no... Pero yo no hablé ni hice ningún homenaje. Va para el papá de mis hijas", expresó mientras alzaba las manos hacia arriba como un claro gesto de reverencia hacia el Diez.

.

Acto seguido, todos los presentes le dieron un fuerte aplauso a Villafañe. "Son tiempos muy movilizantes, para mi y para toda la familia. Y recibí un poco de ayuda de arriba por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas porque creo que él desde arriba va a ubicarnos a cada una y ayudarnos a poder salir adelante", concluyó en el detrás de escena.