Las semanas avanzan y en "MasterChef Celebrity" crece la competitividad entre las figuras de la farándula argentina. Este jueves de "última chance" los participantes debieron exprimir limones y el que mayor cantidad de jugo recolectaba se ganaba un importante beneficio.

En esta oportunidad, Claudia Villafañe ganó el desafío y es así como debió elegir entre cinco canastas a las que tuvo que asignarle a cada uno de sus compañeros. Paradójicamente, la empresaria dejó de lado la benevolencia que la caracteriza y jugó fuerte.

A Rocío Marengo le dio la canasta "vegetariana" y a Vicky Xipolitakis la "dulce". Como era de esperarse, ambas le reprocharon la elección. "Le dije a Claudia que juegue, pero tampoco tanto", recriminó Marengo en el detrás de escena. "Amiga, me hablaste en el camarín... me dijiste 'jugá'", le retrucó Villafañe. "Juga, pero con el resto... no conmigo", agregó indignada.

"¿Dulce a Vicky?", cuestionó Rocío. "Esta bien que Claudia empiece a jugar, pero justo empezó a jugar conmigo", expresó la Griega mientras se agarraba la cabeza.