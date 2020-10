Este miércoles, los participantes de " MasterChef Celebrity" tuvieron que cocinar una preparación en base a tres ingredientes que les salieron en la "rueda de la fortuna". A Claudia Villafañe le tocó papa dos veces y queso. Como era de esperarse, la empresaria se decidió por hacer su plato más famoso: los ñoquis.

"La receta de los ñoquis la heredé de mi abuela paterna, mi abuela Petra. Íbamos a comer y mi abuela se ponía a hacer ñoquis, y yo me ponía ahí de chiquita en la mesada a ver cómo los hacía", recordó sobre por qué es ta importante dicha receta en su vida.

Y agregó: "En mi casa la hago toda triturada porque mis hijas no comen verdura, no les gusta. Entonces siempre hice la salsa para que no se dieran cuenta que tenía adentro". Además, aseguró que "desde los 12 años" los elabora y que suele hacérselos a su nieto Benjamín, el hijo de su hija Gianinna Maradona y El Kun Agüero.

A la hora de recibir las devoluciones, Claudia recibió comentarios mixtos. Por un lado, elogiaron la suavidad de la masa de los ñoquis. Pero, por el otro, cuestionaron que no haya utilizado de otra forma el queso azul en la preparación.

De todos modos, logró emocionar con su preparación al jurado más exigente: Germán Martitegui. "Me parece que transmite algo súper emotivo. La textura de los ñoquis está perfecta, son como una nube de papa, es muy difícil lograr eso que vos lograste. Me parece que haberle agregado la manzana verde al final te salvó la salsa porque está muy buena", consideró.