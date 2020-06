A partir de la divulgación de algunos fragmentos del guion de la serie que contará la vida de Diego Maradona, la ex pareja del futbolista, Claudia Villafañe, habló por primera vez de la producción a cargo de Amazon y fue lapidaria.

Según difundió Rodrigo Lussich en " Intrusos", Claudia sería representada como uno de los antagonistas de la biopic junto al ex represante del Diez, Guillermo Coppola. "No está mal que hagan vidas de gente famosa si lo que cuentan es real. No estoy preocupada porque sé quién soy", sostuvo convencida este jueves en diálogo con el ciclo conducido por Jorge Rial.

La miniserie aún no se estrenó, pero ya generó gran expectativa alrededor de la representación de la historia que se hará del astro del fútbol. Según trascendió, la primera escena estaría ambientada en el ataque al corazón que sufrió Diego en la fiesta de Año Nuevo en Punta del Este, un hecho que ocurrió en el 2000.

Claudia Villafañe opinó sobre la serie basada en la vida de su ex.

"Estoy cansada de todo esto. Hay cosas más importantes que la miniserie. Cuando la persona que se reunió conmigo, alguien de la productora, me contó quiénes iban a contar la historia de Diego, dije que no me interesaba participar", reveló la madre de Dalma y Gianinna.

Su interpretación en la ficción será realizada por Julieta Cardinali. Al respecto, acotó indignada: "Me enojé mucho. Recibí un mensaje de ella que quería hablar conmigo, esperaba un encuentro conmigo que nunca ocurrió. Y nunca nadie me llamó. Ellos, como actores, no tienen por qué saber la vida privada de uno".

Todavía sin fecha de lanzamiento, "Maradona, sueño bendito" ya despertó gran controversia. "Aprendí a no hacerme mala sangre. No voy a permitir que hagan una persona que no soy, por el rating. Siendo la historia de Diego Maradona, hay muchas cosas más lindas que mostrar", consideró Claudia.