A Claudia Villafañe el país y el mundo la conoció durante muchos años como la esposa de Diego Maradona, con las luces y sombras que ese nombre provoca. Pero en " MasterChef Celebrity" pudo mostrarse tal cual es en la cocina del ciclo y la "Tata" se convirtió en la favorita de la gente. Por ello, a pocas horas de la final, muchos ansían que se convierta en la ganadora del certamen. ¿Cómo fue su camino?

"Estoy acostumbrada a batallar, y quiero seguir en el certamen así que tenía que venir como sea. Un tropezón no es caída", dijo hace unas semanas Claudia, cuando le tocó cocinar luego de haber tenido un accidente doméstico que la dejó adolorida.

Esa forma de cocinar, que no solo expresó en palabras sino con acciones a lo largo de la competencia, funciona también como un resumen de su vida: tuvo que enfrentar la fama y la infamia, la gran exposición de estar junto al hombre más conocido del planeta y criar a su hijas prácticamente sola, además de soportar, tras su separación, el embate de todo un universo maradoniano en su contra.

Tras dudar mucho sobre aceptar la propuesta de Telefe, finalmente le hizo caso a Dalma y Gianinna y se puso el delantal. Desde que comenzaron las grabaciones se convirtió en la madre de todos los participantes.

Una esencia protectora, platos familiares y varios consejos dados a los más jóvenes del certamen la pintaron de cuerpo entero.

"¿Quién te enseñó a vos a preparar el pollo?", le preguntó el conductor Santiago del Moro en uno de sus primeros desafíos, a lo que la participante respondió con un recuerdo de su infancia que emocionó al jurado: "Yo vivía con mis papás y mis abuelos maternos. En un cuarto dormíamos los cuatro: mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Mis abuelos dormían en el cuarto de adelante. Todo el día se veía la cocina. La cocina era muy chiquitita. Siempre cocinaron ellos. Eso era algo natural, normal".

En otra prueba, tuvo que cocinar con papa y queso. Como era de esperarse, la empresaria se decidió por hacer su plato más famoso: los ñoquis, que los argentinos conocen gracias a la mención del "Diez" en muchas oportunidades.

"La receta de los ñoquis la heredé de mi abuela paterna, mi abuela Petra. Íbamos a comer y mi abuela se ponía a hacer ñoquis, y yo me ponía ahí de chiquita en la mesada a ver cómo los hacía", dijo en la explicación ante el jurado.

Aunque recibió una devolución variada, Germán Martitegui se sensibilizó con lo degustado: "Me parece que transmite algo súper emotivo. La textura de los ñoquis está perfecta, son como una nube de papa, es muy difícil lograr eso que vos lograste. Me parece que haberle agregado la manzana verde al final te salvó la salsa porque está muy buena".

En un desafío especial en el que cada concursante recibió la ayuda de un ser querido, Claudia se pudo dar el lujo de cocinar con Dalma.

Villafañe hizo evidente su costado resiliente cuando debió abandonar la competencia por la muerte de su ex, se encargó del velatorio más grande del país y durante una pandemia, y a los pocos días volvió al estudio y exigió que no le den beneficios ni ventaja a pesar del terrible momento que vivió.

Tras pocos días de duelo por el terrible acontecimiento, regresó al programa. Tiempo después, le contó en una entrevista a Flor Vigna cómo lo vivió: "Los primeros dos días me costó. Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, ni nada".

"También me dijeron que si quería dejarlo, tampoco había problema. Y pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo. No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiere y disfrutar del programa", concluyó al respecto.

En esa misma semana fue felicitada por su pollo frito, y aprovechando la emoción, hizo una dedicatoria muy especial: "No quería decir nada porque ya se dice mucho, y todos los días se dice cosas lindas y no... Pero yo no hablé ni hice ningún homenaje. Va para el papá de mis hijas", expresó mientras alzaba las manos hacia arriba como un claro gesto de reverencia hacia el Diez.

"Recibí un poco de ayuda de arriba por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas porque creo que él desde arriba va a ubicarnos a cada una y ayudarnos a poder salir adelante"

Acto seguido, todos los presentes le dieron un fuerte aplauso a Villafañe. "Son tiempos muy movilizantes, para mí y para toda la familia. Y recibí un poco de ayuda de arriba por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas porque creo que él desde arriba va a ubicarnos a cada una y ayudarnos a poder salir adelante".

En la recta final para llegar a las instancias definitorias, mientras cocinaba también recordó a sus nietos, Benjamín, hijo de Gianinna, y Roma, hija de Dalma. "Roma ve la tele... '¡Tata genia!'... Ve y grita '¡Vamos Tata!' cuando me ve en la tele", comenzó relatando sobre la entrañable relación que tiene con ambos.

"Y Benja, el día que no llegué a la fiesta de egresados, porque estábamos acá en el programa, y yo llegué tarde llorando... y una mamá nos sacó una foto divina, que él viene corriendo hacia mí para abrazarme.. 'Tata, ¿por qué lloras?'... Porque no llegué, yo quería estar con vos '¿Pero estabas en MasterChef? Bueno Tata, tenías que trabajar'", dijo con una gran sonrisa por la ocurrencia del nene.

Hace una semana recibió elogios de Andy Kusnetzoff, a quien ella conoce desde hace mucho por la amistad que lo unía a Diego. Tras degustar su comida, indicó: "Voy a hablar de lo que me produce Claudia. Me da mucha emoción por cómo sos, cómo criaste a tus hijas y un montón de cosas. Así que no puedo hablarte del pato".

"Puedo hablarte de que hace poco nos vimos, hacía mucho que no nos veíamos, en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné porque me dijiste algo que mostró un poco la persona, la humanidad y la mujer que sos", concluyó.

El animador se refería al reencuentro que tuvieron en la despedida de Diego, y justamente en ese triste momento, ella lo consoló a él, demostrando su calidad y calidez humana.

