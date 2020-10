Esta noche, los famosos tuvieron que enfrentarse a un gran desafío en " MasterChef Celebrity". Con un muro de por medio, las figuras de la farándula argentina debieron hacer platos "gemelos" y la comunicación debió ser exclusivamente verbal.

Conformados en grupos de a dos, Vicky Xipolitakis y Claudia Villafañe trabajaron juntas. Por decisión de la expareja de Diego Maradona, ambas cocinaron pastel de papa. Al ser consultada por Germán Martitegui por su compañera, Villafañe sorprendió con sus declaraciones: "Fue idea mía. vicky me dijo '¿qué hacemos? y yo te sigo'. Yo le estoy dando instrucciones a ella. Por ahora me está cumpliendo todos los consejos y me está preguntando todo".

"No me imaginé que me iba a preguntar todo, porque ella viene safando las dos semanas. Ganó la medalla de oro la semana pasada", cuestionó Claudia en relación al desempeño de la Griega en el certamen de cocina tras ser consultada constantemente por los pasos a seguir del pastel de papa.

Por otro lado, en el momento que se dirigió a la estación de Xipolitakis, Martitegui no pudo ocultar su enojo por la desprolijidad con la que estaba ejecutando la receta la mediática. "¿Nunca hiciste un pastel de papa en tu vida?", indagó el chef y ella lanzó sincera: "Nunca, a mi siempre me cocinaba mamá".

Al momento de la devolución, las dos lograron ejecutar la preparación casi a la perfección. El principal defecto que tuvieron fue que Vicky pudo menos relleno y por ende la proporción de los dos platos fue distinta. No obstante, recibieron buenos comentarios del jurado e incluso fueron elegidas como los mejores equipos junto a la dupla de Patricia Sosa y Boy Olmi.