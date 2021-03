Tras consagrarse como la gran campeona de la primera temporada de " MasterChef Celebrity", Claudia Villafañe comenzó un emprendimiento para vender sus clásicos "Ñoquis de la Tata", los cuales son hechos a partir de la histórica receta de su familia y que fue perfeccionada para ser puesta a la venta en cajas.

Si bien muchos se vieron entusiasmados por el combo gastronómico, que incluye salsas, aceite y albahaca para que puedan degustarlo entre 4 y 6 personas, otros criticaron a la empresaria por el elevado precio del pack. De acuerdo al sitio oficial, el paquete entero cuesta 3500 pesos, pero se puede pagar en 18 cuotas, por lo que el precio se elevaría por los intereses.

El pack de Claudia Villafañe viene con todo incluído...¡hasta la reconocida receta familiar!

Ante los duros comentarios de los usuarios, Dalma y Gianinna Maradona salieron a defender a su madre de los haters, pero "La Tata" nunca se había pronunciado respecto la polémica...¡hasta ahora!

En un móvil con "Intrusos", Pablo Layus encaró a Villafañe para saber qué opinaba sobre las críticas de su emprendimiento: "Daaaale, vos también con eso. ¡Seis porciones son, dejate de hinchar! Llamo y te digo que hagan una porción sola así no tenés que pagar tanto", disparó irónica.

DOLLI IRIGOYEN OPINÓ DEL ELEVADO PRECIO DE LOS ÑOQUIS DE CLAUDIA VILLAFAÑE

Por su parte, la reconocida chef y jurado, Dolli Irigoyen, se sumó a la polémica y dio su opinión sobre el precio y los elevados costos de producción que conlleva un emprendimiento de este tipo.

“La gente a veces opina sin saber, ¿no es cierto? Yo no sé para qué lo hizo Claudia: por ahí tiene un destino benéfico que no lo sabemos, porque no lo va a decir”, consideró la cocinera en diálogo con "Implacables".

La cocinera dio que hablar con su opinión sobre el emprendimiento de Villafañe.

“Vi por las redes... lo vi a Donato recibir las porciones de ñoquis, en bolsas de vacío, las salsas de tomate, el queso rallado, la caja, el pan... todo eso, si lo vas a comprar, yo te diría que tenés dos mil y pico de pesos de gastos. Hoy en día es una locura lo que cuestan las cosas”, destacó Dolli sobre lo costoso de producir ese tipo de combos.

.

“No importa que sean ñoquis o lo que sea, cuando empezás a sumar todo, es muy caro. El costo de envío, el de packaging, más toda la gente que trabaja detrás de eso... porque Claudia sola no debe haber hecho dos mil porciones de ñoquis. Hubo gente, dio trabajo, le dio lugar al que transporta. Así que me parece que más que criticar hay que pensar un poquito lo que cuestan las cosas y que nadie te obliga a comprarlo”, cerró segura.