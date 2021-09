En noviembre pasado, Claudia Lapacó sufrió un ACV dentro de su auto en la zona de Belgrano, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde vive. Por la descompensación debió ser internada en terapia intensiva, pero luego pudo recuperarse sin ninguna secuela.

Pese a que el estado de salud de la actriz de 80 años se recompuso por completo, decidió bajarse de la nueva obra de José María Muscari, "Perdida Mente". En medio de la pandemia de coronavirus, el director teatral estaba a la espera de que todas las protagonistas estuvieran en condiciones de poder volver al teatro con todos los cuidados, sin embargo Lapacó dio un paso al costado antes de comenzar a ensayar.

.

Tras su salida, fue reemplazada por Leonor Benedetto mientras que el elenco se completa con Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa. Respecto a su repentida decisión, la artista contó que tuvo que ver con el accidente cerebro vascular que padeció hace diez meses.

"No quería coquetear con el tema del deterioro cognitivo después de mi ACV, no me parecía sano", consideró en comunicación radial con Marcela Coronel en "Mientras Tanto". "Es cierto, Muscari me había propuesto protagonizar, pero pasó una cosa muy simple, yo tuve el año pasado un ACV", remarcó.

Claudia Lapacó, a la espera de nuevos proyectos

En ese sentido explicó que "en la obra de Muscari se pierde la mente... Es una jueza que descubre que tiene Alzheimer". La artista permaneció internada diez días por su cuadro pero logró recuperarse. "Tengo que agradecer a Dios, nunca más tuve nada, ni me quedó nada, ni la gente se da cuenta de nada", valoró.

"La obra es maravillosa, yo estaba enloquecida, casi me la sabía toda. Él me esperaba, me decía '¿ya tenés las vacunas?', finalmente le digo 'sí, ya me dieron la segunda'. Y me dijo 'bueno, entonces vamos a empezar a ensayar'", recordó.

José María Muscari con el elenco de "Perdida Mente" a días de estrenar

Pero reconoció que en ese momento se dio cuenta de su pensamiento: "Lo tuve que volver a llamar... Si no me hubiera pasado lo que me pasó... Y él me entendió perfectamente".

"Muscari es un ser maravilloso, con quien me llevé extraordinario, y con quien tenía tanta emoción de volver a hacer esta obra. Pero estoy segura de que van a tener un éxito bárbaro", proyectó Lapacó.

Y cerró: "Me hubiera encantado pero estoy segura de que todo va a ir muy bien y la Benedetto va a estar bárbara en el rol. Nunca voy a pensar 'ay, por qué no lo hice'. Yo no tengo esos pensamientos. Cuando yo decido algo sé por qué lo decidí. Yo no tenía ganas de estar coqueteando con el tema, no me parecía sano. Muscari entendió enseguida y ya haremos algo juntos otra vez, otra cosa".