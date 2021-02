Claudia Lapacó, ya recuperada del ACV que sufrió en noviembre, contó que tiene muchas ganas de volver a actuar. En diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial "Mientras tanto" confirmó que la rescataron unos vecinos que pasaban con el auto.

"Llamaron a una ambulancia, pero yo no me enteré de nada. Tuve mucha suerte, si hubiese estado en mi departamento nadie me habría encontrado, me habrían velado. Nunca tuve ningún aviso, he sido una mujer extremadamente sana", destacó.

.

Por otro lado, reveló: "Me llamó Muscari, vamos a hacer una obra en base a conceptos de Facundo Manes. Muscari me dijo: 'Cuando estés vacunada vamos a poner en marcha la obra'. Tengo muchas ganas de volver a actuar, pero no es el mundo de hace un año. Por eso vamos a ver para cuándo me dan turno y me vacunaré, y así después poder volver a trabajar".