Este miércoles se vivió un insólito momento en el comienzo de "MasterChef Celebrity". Los participantes debieron preparar platos para consumirse en un vuelo en avión, pero antes Claudia Fontán y Hernán Montenegro protagonizaron una inesperada escena.

Mientras comentaba la estatura que tenía que cumplirse antes para ser azafata, Fontán pidió pararse al lado de "El Loco" para ver la gran diferencia de estatura con su compañero. "¿No parecemos una pareja divina?", lanzó la actriz. Y en el detrás de escena acotó: "Es muy alto para mi".

"Me encantaría que me haga upa", comentó divertida. A lo que el ex basquetbolista respondió seguro: "No hay problema". "Tal vez con tacos podemos llegar a tener una charla", bromeó ella.

.

Sin dudarlo, Santiago del Moro aprovechó para consultarle a la Gunda: "¿Vos estás soltera?". Pícara, ella contestó: "¿Por?". Hizo lo mismo con Montenegro: "¿Loco estás soltero?". Y él respondió: "También". Tras sus respuestas, todos sus compañeros expresaron al unisono: "¡Opaaa!".

"Solteros los dos, veremos...", reflexionó el participante ante la situación. ¿Ha nacido una pareja en el certamen gastronómico?