En la gala de este martes Claudia Fontán generó gran polémica en " MasterChef Celebrity 2" al levantar una crema que se le cayó al piso, usarla en la preparación y luego mentirle al jurado.

El desafío de preparar una Tarta Banofee fue uno de los más difíciles hasta ahora en el certamen, tanto es así que ninguna de las figuras de la farándula argentina logró superarlo. Pero la actitud de La Gunda dejó mucho que desear y los usuarios en redes hasta pidieron su expulsión.

Pero luego de la polémica, la actriz se defendió de las críticas y explicó las razones de su cuestionable actitud. "Juro que no lo puedo creer. Cuando lo vi no lo podía creer, yo en mi cabeza sentía que no lo había hecho. Este es el claro ejemplo de cómo la presión y los nervios te ponen en blanco", aseguró en un móvil con "Intrusos".

Sorry pero me saca Claudia fontán, necesito que se vayaaaaaa — Antonela Moreyra (@antonelamoreyra) June 2, 2021

Que descalifiquen a Claudia FONTAN, es una competencia e injusto para los demás #MasterChefCelebrity — estel (@estelama2016) June 2, 2021

En el mismo sentido reconoció: "Ya no importa cómo hayan sido las cosas. El tema es que yo lo vi, estaba comiendo con mi hija y no lo podía creer. Me fui a la banquina, no sé”. La también conductora radial despertó indignación cuando en medio de la cocina se le cayó al suelo la bandeja con la crema tofi y su primer instinto fue levantar lo volcado y volverlo a poner en la fuente.

Al ver su accionar en medio de la competencia, Damián Betular le advirtió que no usara esa mezcla en el plato que presentaría al jurado. Confiada, Fontán le aseguró que la descartaría.

Incluso, al momento de pararse frente a Germán Martitegui, Donato de Santis y el pastelero juró que no usó la preparación del piso, pero las imágenes del programa revelaron lo contrario.

"Lo que tengan que decidir está bien. Respeto al programa, a la cocina, y a los jurados. Son las reglas del juego, es un juego. A veces en la presión y los nervios uno hace cosas que decís ‘¿yo hice eso?'", consideró en caso de tener que enfrentar sanciones. De todas formas contó que en la edición de este miércoles se podrán ver sus disculpas al aire del ciclo.