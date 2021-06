En la gala del martes en " MasterChef Celebrity 2", Claudia Fontán generó gran polémica al levantar una crema que se le cayó al piso, usarla en la preparación y luego mentirle al jurado. Un día más tarde, se enfrentó al jurado, lloró y se disculpó por su actitud.

El desafío del martes consistía en preparar una Tarta Banofee, uno de los platos más difíciles del certamen. Pero la actitud de La Gunda dejó mucho que desear y en redes hasta pidieron su expulsión.

Cuando comenzó el programa del miércoles, se vio a Fontán muy nerviosa y rápidamente pidió la palabra antes de que Santiago del Moro cuente qué desafío los esperaba para la noche.

Sin embargo, el conductor le pidió que esperara y dejó que el jurado hablara primero.

Germán Betular, quien había descubierto la acción de la actriz y a quien ella misma le mintió, abrió el fuego: "Yo ayer no probé tu torta porque vi como se cayó tu crema al piso. Vemos el programa de ayer y está confirmado que ese tofi está en tu tarta".

"Estas cosas no son aceptables en esta competencia, porque un cocinero nunca puede utilizar algo que estaba en el piso en algo que después le da a un comensal", indicó muy severo.

La Gunda, en el momento exacto en el que levanta la crema del suelo.

Luego, la participante, a punto del llanto, hizo su descargo: "Les quiero pedir la oportunidad, a ustedes también, es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi".

Sin embargo, su mayor pesar fue haber mentido: "Lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y no sé porque dije que no lo había puesto".

"Eso me genera mucha angustia y mucha vergüenza. Disculpen que me ponga así, me late mucho el corazón porque me avergüenza mucho. Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes, que para mi es muy importante", prosiguió muy dolida.

.

Y pensó en un castigo para sí misma: "Por respeto a ustedes, a Santi, al público, les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación, si esto se me permite, seguir cocinando en estas codinas que yo respeto mucho. Me pongo a disposición de lo que ustedes decidan".

Luego, Donato de Santis le dijo que la sociedad se fomentaba las negaciones, pero a pesar de entenderla, le dijo que su actuación traería consecuencias.

En tanto, German Martitegui se limitó a agradecer que haya confesado su error, porque era un primer buen paso.

Mirá el video con el descargo de La Gunda en " MasterChef Celebrity 2".