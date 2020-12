Cinthia Fernández y Matías Defederico se separaron después de tener a sus hijas, Charis, Bella y Francesca. A pesar de su mala relación, trstan de llevar un buen vínculo para poder darle lo mejor a sus pequeñas. No obstante, la modelo denunció que el futbolista participó de una orgía en su hogar horas antes de cuidar a las nenas.

“Yo me enteré por el remisero porque el día del cumpleaños de mi mamá, mi vieja se fue a tomar algo con las amigas y entonces la tenía que buscar Carlitos, que es nuestro remisero de confianza, para traerlas a casa. Era la una y media de la mañana, y mi vieja no llegaba. Le digo ‘Estás bien” y me dice ‘Sí, Carlitos se atrasó’ y no sabíamos por qué”, relató la bailarina en "Los ángeles de la mañana".

Cinthia Fernández defendió a sus hijas por el insólito accionar de Matías Defederico

“Cuando las va a buscar a mi vieja le preguntó que pasó ‘No señora, discúlpeme pero me llamó Don Matías…”, indicó sobre la organización del evento sexual que organizó Defederico.

"Fíjese señora, porque están las nenas en el medio, van a la casa de él… Yo recién llevé dos señoritas y las señoritas iban contando que había una fiesta en la casa. Contaban todo, las posiciones, cuánto le pagaban y a mí me pareció un montón por una cuestión de higiene”, le comentó el remisero.

Cinthia Fernández y Matías Defederico junto a sus hijas.

Cinthia contó que las mujeres que trasladó el remisero fueron maleducadas y le pidieron frenar en una estación de servicio: “Yo no te puedo bajar por cuestiones de covid, y a parte si te llega a pasar algo soy responsable”.

“No paga la cuota alimentaria pero tiene plata para ciertas cosas. Los amigos subieron en las historias a las chicas, está todo documentado y lo tengo que trasladar al abogado, porque seis horas después, eso fue el sábado a la madrugada, va a buscar a las nenas", advirtió indignada.

"Las nenas obvio que se acuestan en la cama de él y esas cosas… Hay una cuestión de higiene y de Covid-19 que hay que cuidarse. No me interesa lo que haga con su vida pero están las nenas”, concluyó preocupada por sus hijas.