Luego de anunciar su soltería, Esteban Lamothe se vio involucrado en un coqueteo con Cinthia Fernández. Mientras el actor brindaba una entrevista por su papel protagónico en "La 1-5/18", intercambió unas pícaras palabras con la panelista.

En "Los Ángeles de la Mañana", anticipó que interpretará una escena de un tiroteo en la ficción de Polka y, astuta, la "angelita" aprovechó a exclamar en doble sentido: "¿Y a la noche tienen tiroteo?".

"Je, je. ¡Alguien lo iba a decir! Les dejé el pie… Tardaron bastante igual", contestó divertido Lamothe mientras las otras panelistas anunciaban que Cinthia está soltera.

"Me prometió confesarme, padre…", dijo la ex de Martín Baclini divertida en relación al papel que encarna el artista, un cura villero. Fue en ese entonces que Ángel de Brito acotó sin filtro: "Cinthia quiere tiroteo. Ayer dijo que hace dos años que no tiene sexo".

"¿¡De verdad?!", preguntó el actor. "Desde el 23 de diciembre de 2019", precisó la bailarina. "¿Pero te dan ganas?", indagó él y le guiñó el ojo.

"¿Si tengo ganas de confesarme? ¿Dónde está su iglesia? Me queda cerca Don Torcuato…", respondió Cinthia con tono pícaro. Al respecto, Esteban dijo: "Arrimate a la sacristía".

Tras finalizar la conversación con el actor de la ficción de Canal Trece, Cinthia Fernández fue con todo y confesó que Esteban Lamothe "está buenísimo".

