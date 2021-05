Cinthia Fernández fue madre por tercera vez de Francesca, fruto de su pasado romance con Matías Defederico, en noviembre de 2014. Desde ese entonces su cuerpo cambió y la bailarina advirtió que sufrió las consecuencias.

Según recordó en "Los Ángeles de la Mañana", tuvo que realizarse distintas operaciones por cuestiones de salud y estéticas. Al respecto, manifestó: "Después de ser mamá se te oscurece mucho el pezón y se te agranda. El pezón se hace una hamburguesa tamaño extra large. Yo tuve mastitis en una sola lola, que me quedó por el ombligo, y la otra normal. Tenían que drenarme la leche, pero no tenía solución el 'paty'".

"Entonces, ¿qué hicieron? Me sacaron los dos pezones, me los recortaron como si fueran papel y me los volvieron a poner. Ahora tengo los dos paty chiquititos", reveló la figura del espectáculo.

.

Y concluyó: "La operación duró seis horas, porque también me operé de una diástasis abdominal. Fue por una cuestión de salud porque tenía una infección en la lola. Me sacaron seis centímetros de piel. ¡Un horror! Nunca puede amamantar por la infección. Mis hijas crecieron a mamadera".