Cinthia Fernández sorprendió a todos cuando comenzó a hacer campaña para presentarse como precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por el partido Unite. Sin embargo, llegaron las elecciones PASO 2021 y la modelo dio el presente en el cuarto oscuro de los comicios de su distrito.

A pesar de la gran conmoción que causó su candidatura en el país, por la cual acumuló 90 mil votos de la gente, la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" no alcanzó a pasar el filtro del 1,5% necesario para participar de las generales de noviembre 2021.

La modelo superó a distintos políticos y obtuvo más votos que otros candidatos de larga trayectoria como Manuela Castañeira, Guillermo Moreno, Juan José Gómez Centurión o Jorge Altamira.

Aunque no recaudó el porcentaje necesario para seguir en carrera, Fernández se mostró muy orgullosa por su trabajo y compartió un corto mensaje en Twitter: “¡Felicidad absoluta! Gracias a esas más de 90.000 personas que confiaron en mí. ¡Quedamos en la puerta por nada! Gracias".

FELICIDAD ABSOLUTA! Gracias a esas mas de 90.000 personas que confiaron en mi. Quedamos en la puerta por nada! GRACIAS ❤️ pic.twitter.com/qWsmYvDtuJ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 13, 2021

Además, la panelista llevó su felicidad a sus historias de Instagram: " No pudimos pasar a las generales, pero estoy feliz por no haber sido cobarde, por haberlo intentado, por haberle dado voz y fuerza a una causa que, espero que la gente que siga en carrera, alguno se ocupe, el que sea".

No obstante, la mediática aprovechó para denunciar que muchos colegios de la provincia no pusieron sus boletas: "Me quedo con la espina de pensar que esas boletas que se chorearon, porque en La Matanza fue nula mi votación, por qué será que es el lugar donde no estaban las boletas. Me quedo con la espina porque me faltó muy poquito y quizá con eso hubiera pasado. Pero bueno, la corrupción en las elecciones en este país, a los partidos más chicos los perjudica. Al menos lo intenté y estoy muy feliz por eso".

¡Mirá el furioso descargo de Cinthia Fernández tras quedar afuera en las PASO 2021!

Un día después de presentarse en los comicios, la panelista de LAM habló con Ángel de Brito sobre cómo vivió su primera elección como candidata y reveló la tremenda propuesta que recibió: " Me llamaron para seguir en la política de un espacio al que le fue bien".

.

Mientras que contaba todos los detalles de su propuesta, Yanina Latorre se mostró un tanto irritada por la narración de Cinthia, por lo que protagonizaron un picante cruce ante las cámaras." No tengo ganas de aguantarme todas las forrad.. y puedo opinar y ser libre", cerró Fernández ante las críticas de su compañera.

.

¡Mirá el furioso cruce entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández por su candidatura política!