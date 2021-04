El fin de semana, Cinthia Fernández sorprendió al narrar con detalles que sufrió violencia de género de parte de su ex pareja, Matías Defederico, que no solo la atacó a ella, sino que por intentar golpearla terminó lastimando a una de sus hijas. El lunes volvió a hablar del tema y contó por qué no denunció al futbolista.

Aunque su testimonio ya se conocía, Cinthia respondió algunas preguntas de Juana Viale en el mediodía de "Almorzando con Mirtha Legrand", y allí hizo terribles declaraciones sobre su ex.

"Me quiso pegar a mí pero terminó pegándole a una de mis hijas. La nena tiene la marca y si vos le preguntás, te dice que se lo hizo su papá sin querer porque le quiso pegar a su mamá", contó sobre el drama familiar.

En su lugar como panelista de "Los Ángeles de la mañana", desarrolló sobre el conflicto, asegurando que en las redes recibió muchas críticas: "La cantidad de agresiones que recibí fue tremenda... me resbala pero bueno. Me dicen de todo... la mayoría son mujeres y es increíble porque mi hija tiene la marca, están las pruebas".

Y luego contó qué ocurrió tras el episodio violento, aclarando que no pudo presentarse en la Justicia: " Denunciar no es fácil. Es un paso que hay que dar... me quiero animar pero no. Nosotros tenemos hijas en común... me lo planteo todo el tiempo el tema de haberlo contado en televisión. Mi sanación para por haberlo contado".

Luego reveló que Matías le pedía que no lo denuncie y que "se hacía el bueno, tenía miedo. Él me decía 'no le quise hacer daño'. No le quiso hacer daño a ella, pero me quiso hacer daño a mí"".

Y, como se encontraba en Chile, donde el futbolista trabajaba, no fue sencillo escapar de la situación: "Fue horrible tener que seguir conviviendo en la misma casa que él, que me había atacado... estaba en otro país, no me podía ir".

.

"Yo violencia económica también sufrí porque estaba afuera, en otro país, no tenía un mango. Además estaba el tema de los contratos del futbolista, los pasajes los compra el Club. Yo no podía cambiarlo", continuó.

"Los primeros días después del episodio fueron un horror, sentía asco. No quería que se me acerque. Dormí en el cuarto de mis hijas, no quiso... fue muy difícil. Al volver a la Argentina no se lo conté ni a mi mamá".

¡Mirá el video!