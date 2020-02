Luego de que trascendieran imágenes de Cinthia Fernández muy cerca del senador nacional Luis Petcoff Naidenoff, la modelo fue invitada a "Pasapalabra", el ciclo de Iván de Pineda, y al llegar al estudio protagonizó un escándalo.

Todo comenzó cuando Cinthia se encontraba en el camarín alistándose para salir en el programa. De repente, la panelista comenzó a llorar sin parar y se fue de manera sorpresiva sin dar explicaciones.

"Fue a la tarde, iba a participar de Pasapalabra, estaba convocada a las 14, llegó 14:15 porque estaba cortada la 9 de Julio y se demoró un poquito. Estaba maquillándose y entró en una crisis nerviosa. Empezó a llorar sin parar y las maquilladoras intentaron contenerla. Estamos preocupados porque se fue así y no atendió más el teléfono”, contó Noe Antonelli en "Siempre Show".

Además, reveló: “Nos cuentan que recibió un mensaje o estaba chateando con alguien y, de repente, se puso así. Empezó a llorar y a decir 'me quiero ir'. Ni siquiera Iván de Pineda, que se acercó a hablar con ella, la pudo retener. Estaba totalmente fuera de sí, diciendo 'me quiero ir, me quiero ir'”.

“Se hablaba de un ataque de angustia. Es lo que decían las maquilladoras, que intentaban contener este estado de alienación en el que estaba. Una productora la agarró de la mano y le dijo 'en este estado tan tembloroso en el que estás, de ninguna manera podés irte manejando'. Así y todo no la pudieron retener”, agregó Tomás Dente.

En ese momento, Antonelli relató: “Las maquilladoras nos dijeron que nunca la habían visto así, no podía parar de llorar. Había llegado lo más bien y le pasó esto. Ella se va, con todo lo que significa plantar la grabación de un programa”.

Horas antes cuando Martín Baclini habló en LAM sobre el fin de su relación con Fernández, ésta publicó un tajante posteo en su Instagram: “Te dejan ir tan fácil porque en el fondo ya no querían tenerte, y le hiciste un favor yéndote primero. No te engañes pensando que te extraña, porque quien te extraña hace hasta lo imposible por hablarte, verte por lo menos qué siente”. Minutos después, se arrepintió y lo eliminó.

Según revelaron este miércoles en "Los Ángeles de la Mañana", el mal momento de Cinthia Fernández tendría que ver con una pelea con su ex pareja y padre de sus hijas, Matías Defederico.

“Yo pude averiguar algo, no por parte de ella. Está teniendo problemas de vuelta con Defederico. Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también. También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado”, aseguró la periodista Karina Iavícoli.

Mientras que Mariana Brey manifestó: “Ayer hablé varias veces con Cinthia y ella estuvo realmente todo el día ocupándose de las chicas, comprando los uniformes, fue al colegio a hacer un trámite, compró los útiles, etc. Creo que realmente colapsó y siento que está mal. Desconozco lo de Defederico pero está sobrepasada porque está ocupándose de todo lo de las nenas sola cien por ciento”.