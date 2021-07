Los problemas de Cinthia Fernández con Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus tres hijas, no son ninguna novedad. Con juicios de por medio y constantes conflictos por la responsabilidad que le cabe al futbolista en la crianza y manutención de las tres pequeñas, siempre están en pie de guerra.

Ahora, Cinthia habló de la relación que Charis, Bella y Francesca tienen con su papá y reveló que tienen un vínculo más cercano con Martín Baclini, último novio de la panelista.

“¿Preguntan las nenas por él?”, indagó Maite Peñoñori en "Los ángeles de la mañana", a lo que Cinthia contestó: “No, cero. Tampoco es que agarran el teléfono y piden hablar. Si tienen ganas de contar algo siempre levantan el teléfono y no pasó en estos 15 días".

"El otro día las pasaron de equitación a salto a las nenas y para ellas es un re acontecimiento, estaban contentas y lo llamaron a Martín, no lo llamaron al padre para contarle”, confesó.

Ante semejante declaración Ángel de Brito le consultó si las niñas preguntan más por Baclini que por Defederico. “Sí, no es que lo quiera meter a Martín, no volví con mi expareja ni soy tóxica, pero no levantaron el teléfono como cualquier chico haría para hablar con su papá. Pero yo las dejo ser libre, no les prohíbo la relación”, expresó Fernández.

Luego contó que el ex jugador no conoce nada sobre la educación de sus pequeñas y le avisó al aire que no sabían leer porque él suele mandarle mensajes escritos, y que recién estaban aprendiendo.