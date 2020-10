Cinthia Fernández se sinceró y arremetió contra la nueva dinámica de enseñanza virtual por la pandemia de Covid-19. La mamá de Charis, Bella y Francesca compartió en las redes su disgusto por las clases de "media hora" en plataformas web y además pidió explicaciones sobre el contenido que se dicta en las lecciones.

Las tres hijas de la figura asisten a un colegio que implementó las medidas educativas necesarias para seguir impartiendo clases, pero lejos de abstenerse, Fernández disparó contra los métodos: "No entienden lo mal que la estoy pasando con el tema del colegio. Necesito descargarme porque no voy al psicólogo, no voy a nada", comenzó la panelista en "Los ángeles de la mañana".

Cinthia Fernández se refirió a la educación de sus hijas Charis, Bella y Francesca

La modelo también criticó a los docentes y sus modos de trabajo a través de una serie de historias de Instagram: "Que alguien me explique por qué carajo no hacen las tareas en los Zoom. ¿Por qué carajo los Zoom son de media hora? ¿Qué carajo aprenden los pibes en media hora? Claro, después te dan un batallón de libros ¿y quiénes hace las tareas? Las boludas de las madres”.

.

"La verdad que tengo ganas de llorar, esto me está haciendo muy mal. ¿A quién más le está haciendo muy mal el tema del colegio?”, terminó la bailarina al borde de las lágrimas.

¡Mirá el video de Cinthia!

.