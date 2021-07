A semanas de las elecciones primarias en Argentina, Cinthia Fernández se lanzó oficialmente como precandidata a diputada por el partido "Somos Vida". Con una foto en Instagram donde se la ve llenando el formulario, la panelista de "Los Ángeles de la mañana" hizo oficial su entrada al mundo político.

"Día muy importante para mí. Ya soy precandidata. Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas", escribió en la red social haciendo referencia a la batalla legal que tiene con su ex, Matías Defederico, por la manutención de sus tres hijas. Y concluyó: "Para adelante como siempre en mi vida! ����❣️".

"Así como me tomo en serio mi otro trabajo, también me todo en serio esto. La gente que me conoce sabe que soy muy profesional. Estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones. Ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia. Pero también es por ellas y por todo lo que viví en mi vida", dijo la mamá de Bella, Charis y Francesca en "LAM".

.

La bailarina se presentará en las PASO y si recibe la cantidad de votos necesaria se convertirá en candidata a diputada en las elecciones legislativas.

Mirá lo que dijo Cinthia Fernández sobre su precandidatura a diputada: