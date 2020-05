El miércoles la noticia de que Martín Baclini y Cinthia Fernández no formarán parte del Bailando sorprendió a todos. Más aún cuando se comentaron los posibles motivos de su baja, relacionados a que Agustina Agazzani, novia del empresario, decidiera dejar el certamen. Según la producción, no tenía sentido que la ex pareja participe sin una tercera que meta el dedo en la llaga.

Baclini hizo comentarios sobre la decisión del programa y se mostró indiferente porque sabía de las condiciones de contratación: "La producción fue muy sincera y cuando me llamaron por primera vez me explicaron que la condición era que bailara con Agustina, y que recién con la confirmación de nuestra aceptación iban a convocar a Cinthia. Éramos los tres o ninguno”, expresó al portal Ciudad Magazine.

Sobre su año laboral, expresó: "Esta decisión no me cambia en nada porque yo lo hago por la alegría que me da el programa. De hecho, donaba el sueldo completo para que se cumpla el sueño que me tocaría”.

Al leer las declaraciones de Martín, Cinthia reaccionó muy enojada y sarcástica: "Che, ¿no le cambia en nada? Y para qué lo hacía, ¡cartonclini! Fama... Y golpe bajo lo de la donación. De manual, predecible... Qué bueno que ahora va a tener que ir a laburar como todos los mortales", escribió en su cuenta de Twitter.

Tan rabiosa estaba la bailarina que, cuando una seguidora la cruzó diciendo que se haga una carrera en base a su talento y no como mediática, además de nombrar a sus hijas, nuevamente la hizo explotar: "Gracias a mi talento trabajé con números 1. Me aburren los CV. Kiss en el ort...".

Recordemos que desde inicios de año, Cinthia se vio involucrada en varios escándalos, entre los que se cuentan la novela de su ex y su actual novia, la pelea con su vecina, el rumor de que es nieta de Horacio Guarany y otros conflictos familiares. El año para Fernández viene tenso.