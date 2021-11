Cinthia Fernández y L-Gante sorprendieron a todos sus seguidores al colaborar para hacer el "Bar Challenge" de la canción que hizo el artista junto a Tini Stoessel. A pesar de los elogios que recibieron, la pareja del cantante, Tamara Báez, no les dio el visto bueno y compartió un filoso emoji para la panelista en sus redes, una "zorrita".

El mensaje que Tamara Báez le dedicó a Cinthia Fernández.

Si bien la joven mamá de Jamaica nunca nombró a la angelita, Fernández se armó de valor y le fue a hablar durante el concierto de L-Gante en el Gran Rex.

“Anoche todas las angelitas salieron y fueron a ver a L-Gante al Luna Park ¿Te encontraste con su mujer?”, comenzó Ángel de Brito al encarar a Cinthia por el picante tema.

Contundente, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" se defendió rápidamente: "Sí, obvio. Le fui a hablar como corresponde. No sé si el mensaje fue para mí porque no tenía nombre… Todos apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita".

Respecto los rumores de besuqueo entre Elian Ángel Valenzuela y ella, Cinthia sentenció: "¡No! Era solo un clip y hoy van a ver el verdadero fnal de lo que pasó entre nosotros en mi Instagram".

¡Mirá lo que dijo Cinthia Fernández sobre su cruce con Tamara Báez, la novia de L-Gante!