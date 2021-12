Después del picanteo que vivió con la novia de L-Gante, Tamara Báez, por el video hot que hizo con el artista al ritmo de la canción "Bar", Cinthia Fernández vivió un duro momento al tener un accidente minutos antes de salir al aire en " Los Ángeles de la Mañana".

Ángel de Brito comenzó el programa al presentar a las panelistas y al momento de señalar a la modelo, el conductor expresó seriamente: "Se acaba de dar un palazo Cinthia Fernández y está con hielo".

Entre risas y con una voz medio rasposa, la mamá de Charis, Bella y Francesca manifestó su desconcierto: "Yo no me caigo nunca en mi vida. Chicos, me engualicharon, en mi casa tengo una invasión de bichos".

.

Luego, la angelita de LAM prosiguió a explicar cómo se accidento en el baño de El Trece: "En el baño estaba mojada la puerta del baño y me hizo 'crack' la rodilla para adentro. No saben el porrazo que me pegué".

¡Mirá lo que dijo Cinthia Fernández sobre su accidentada mañana!