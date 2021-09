Cinthia Fernández incursionó en la política por primera vez, aunque no resultó como esperaba. Durante las elecciones PASO 2021, no alcanzó los votos necesarios para llegar a las generales de noviembre y quedó en el camino. De todos modos, se mostró entusiasmada y dejó algunas señales que su camino recién comienza.

Sin embargo, sorprendió con una revelación varias semanas después de los comicios. Durante una de las emisiones de " Los Ángeles de la Mañana", la panelista comentó que la campaña dejó secuelas en su cuerpo. "Me dio celulitis nerviosa después del posparto, por estrés. Ahora me volvió a dar y estoy histérica", comenzó.

Frente a sus compañeros, se sinceró como vive la situación inesperada para ella: "Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer". La madre de Charis, Bella y Francesca, producto de su matrimonio con Matías Defederico, reveló el otro motivo que podría haber desencadenado su problema de salud.

"No sé tomar agua. Nunca tengo sed y no tomo líquido. Ni agua, ni gaseosa, ni mate. Estoy seca", confesó sobre un mal hábito que no pudo corregir a pesar de las indicaciones. Además, agregó: "Apenas tomo un poquito cuando entreno. Soy un desastre. Tengo una botella que me cada una hora la cantidad que tengo que tomar y no lo hago".

A pesar de no haber alcanzado los votos necesarios para seguir en carrera en la búsqueda por ingresar al Congreso de la Nación, recibió ciertos acercamientos por partes de otros partidos. Según lo que mencionó, José Luis Espert y Carolina Píparo la contactaron para sumarla a su movimiento aunque, por el momento, no aceptó.