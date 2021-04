Después de tres años separados, Cinthia Fernández se animó a revelar los diferentes episodios de violencia de género que sufrió junto a Matías Defederico. La panelista contó que las agresiones ocurrieron cuando vivían juntos en Chile.

Ahora recordó que el punto de quiebre de la pareja llegó cuando el futbolista agredió a una de las hijas que tienen en común. La bailarina y el deportista se casaron en 2015 y tuvieron tres nenas: Bella, Charis y Francesa.

.

"El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida", reveló la ex participante del "Bailando" como invitada en "Almorzando con Mirtha Legrand". Impactada por la gravedad del relato, Juana Viale le preguntó: "¿Y le pegó a ella?".

Cinthia Fernández con sus hijas

Y Cinthia asintió: "Sí, porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies'".

Angustiada, la mediática contó que ese día se llevó a sus hijas. "El golpe fue en la cabeza. Viste que los golpes pueden ser internos o externos. Gracias a Dios eclosionó para afuera. Fue una inflamación muy grande. Era muy impresionante ver eso. De hecho, tuvimos un día y medio de internación. La cabeza es un lugar super delicado", lamentó.

Matías Defederico todavía no respondió las acusaciones de Cinthia Fernández.

En la misma línea, confesó: "En la clínica me hicieron mil preguntas. Me dijeron '¿qué le pasó?'. Y él estaba, y dijo 'se cayó y se dio contra una columna'. Él me controlaba todo. Era desesperante".