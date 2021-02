Cinthia Fernández y Martín Baclini terminaron su romance hace casi dos años, pero las idas y vueltas siguen siendo moneda corriente en su relación ya que el empresaria todavía mantiene un vínculo muy cercano con las tres hijas que tuvo la bailarina con Matías Defederico. Por lo tanto, la posibilidad de una reconciliación aún se mantiene en pie.

“Me preguntaron y juro que no. De hecho, me sorprendieron las declaraciones de él ayer porque sí es algo que me dijo en privado hace un mes”, manifestó sorprendida en "Los ángeles de la mañana" tras conocerse la romántica carta que le dedicó.

Baclini tanteó una posible reconciliación con Cinthia Fernández.

El empresario reveló que desplegó todo su romanticismo en una carta que le escribió a la mediática: “Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida, pero lejos. Hasta le dediqué una carta a Cinthia, imagínate, y hace poco se la mandé, después de un año y medio de estar separados”.

.

"Le puse ‘Siempre estás presente. Sos, fuiste y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida, mi primer amor que no olvido. Y por mi put... costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo’", declaró en una entevista con Tomás Dente.

La mediática reaccionó a la carta de Baclini en LAM.

Luego de referirse a las declaraciones de Baclini, Pía Shaw le puso picante a la cuestión y le consultó:“¿Volverías a tener una noche de sexo con él?”. “No, ahora no… Igual si volviera sería por una noche de sexo porque tengo ganas. Mejor bueno conocido que malo por conocer”, se sinceró la modelo.