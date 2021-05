Luego de ciertas publicaciones en las redes sociales que daban a entender que Silvina Escudero y Mariano Martínez pasaron una romántica tarde juntos, comenzaron a surgir fuertes versiones de romance.

De todas formas las desmentidas de parte de ambos no tardaron en llegar. "No, la realidad es que estoy soltera hace siete meses ya y con Mariano no tengo nada, la verdad que no", reveló la bailarina a DiarioShow.com, días atrás.

.

Por su parte el actor aclaró: "Es falso lo que se dice. Estoy solo hace más de un año y todo bien, gracias por consultar". Pero sus palabras no fueron suficientes para frenar la ola de trascendidos ante la aparición de nuevas pistas.

Uno de los acontecimientos que volvió a reavivar las versiones de un amor entre Silvina y Mariano fue a partir de una chicana de Jey Mammón a su compañera en "Los Mammones". Fue cuando la hermana de Vanina Escudero quiso contar "un chiste buenísimo", y el conductor le retrucó: "Andá a contárselo a tu amigo".





El presentador hacía alusión al hombre detrás de cámaras que fue a acompañar a la panelista al programa y que la cámara tomó por unos segundos. Si bien la persona tenía barbijo y su rostro no se distinguió con claridad muchos vieron en él al mismísimo Mariano Martínez y especularon sobre un acercamiento.

Sin embargo, Cinthia Fernández se refirió al hombre que esperó a Silvina en los estudios de América. La angelita reveló a través de un picante tuit quién sería la pareja de la bailarina.

"Escudero volvió con el ex... no entiendo el misterio que genera. La persona que está conociendo es Federico su ex/actual. No es Mariano Martínez", aseguró sin lugar a dudas.

Escudero volvió con el ex.... no entiendo el misterio q genera ����♀️ . La persona que esta conociendo es Federico su ex/actual. No es Mariano Martinez. — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) May 11, 2021

Silvina y Federico tuvieron una larga relación de cuatro años juntos que inlcuyó hasta la convivencia, pero a principios del 2021, el noviazgo se terminó después de una crisis por la cuarentena de coronavirus. Según la versión de Cinthia, la ex pareja habría vuelto a apostar por el amor.