El cruce entre Mar Tarrés y las panelistas de "Los ángeles de la mañana" generó un fuerte debate. Luego de cuestionar a Cinthia Fernández y Yanina Latorre por el espacio que ocupan en el programa ya que, según ella, "las modelos 90-60-90 le robaron el lugar a los periodistas", la modelo plus size aclaró su intención no era tratarlas de "huecas".

De todos modos, para Fernández su explicación no alcanzó ya que la panelista recordó la vez que Tarrés le había dicho que ella no estaba capacitada para hablar sobre la discriminación que sufren las personas por su cuerpo. En ese sentido, la bailarina aprovechó para contar que sufrió de vigorexia.

"La vigorexia también es una enfermedad. La tuve en 2012, me veía deforme. Hacía 770 abdominales por día, si hacia 699 aprovechaba cuando alguien se daba vuelta para hacer uno más. Si no al día siguiente me veía al espejo y me veía deforme, que no tenía los abdominales marcados", reveló.

Además, explicó las graves consecuencias que padeció en ese momento: "Mandé a pedir las llaves del gimnasio donde entrenaba para poder ir los domingos, tenía una locura. Estaba enferma. Gabo (Usandivaras) me hizo darme cuenta, entrenaba tanto que me estaba comiendo mi propia masa muscular. Yo encima tengo problemas para engordar, durante el embarazo tuve que hacer dieta para engordar. Las flacas también sufren", concluyó.