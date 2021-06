La pandemia de coronavirus y el clima por el Día del Padre hizo reflexionar a Cinthia Fernández quien confesó que se reconcilió con su papá, Jorge, luego de varios años distanciados.

La panelista tuvo una fuerte discusión con el hombre a partir de la venta de un departamento y desde entonces cortaron su relación hasta este fin de semana. Cinthia contó en "Los Ángeles de la Mañana" cómo pasó su domingo familiar y reconoció: "Me junté. Me parece que era el momento y es el año de replantearse".

.

Al mismo tiempo recordó el motivo de su pelea: "Fue de público conocimiento lo que pasó. Con mi mamá y mi papá habíamos comprado un departamento, y cuando separaron el departamento se vendió, pero él mi parte no me la dio. Hubo conflicto, después salió la novia en televisión a decir cualquier barbaridad que lastimaba a mi mamá. Y era parte de la intimidad de la pareja de ellos dos". El monto era de unos 15 mil dólares, pero la panelista consideró que "la plata va y viene".

"Estuve varios años distanciada de mi viejo, no sé cuántos. Pero esto de la pandemia nos hizo replantear a todos que si algún día nos pasa algo… Mi viejo estuvo enfermo el año pasado, cuando estaba en el 'Bailando' lo operaron, y estuvimos mi vieja y yo, pero eso no fue muy bien retribuido", contó.

Y expresó: "¿Por qué yo no le voy a dar la oportunidad? Me junté. Me parece que era el momento y es el año de replantearse. Porque después uno no los tiene más, la plata va y viene, los errores también. A mí me duele más por mi mamá, creo que es por ahí la cosa".

Por último ironizó sobre el escandaloso fin de semana de su ex y padre de sus hijas, Matías Defederico, a quien se lo vio de fiesta en plena segunda ola de coronavirus, y Cinthia disparó: "El encuentro estuvo bueno, la verdad es que estuvo bueno. Me gustó, y justo en el momento en que me estaba juntando me enteraba cosas malas del progenitor de mis hijas".