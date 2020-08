El fuerte descargo de Brenda Asnicar por los comentarios sobre su cuerpo despertó debate acerca de la presión que sienten las mujeres en los medios y en la sociedad.

En ese sentido, Cinthia Fernández reveló que sufrió un fuerte trauma por su aspecto físico en el inicio de su carrera y contó que decidió agrandar sus pechos por el pedido de un productor teatral.

.

Cinthia contó: "A mí me agarró vigorexia que es como el otro extremo...". Y detalló: "Y fue a causa de un productor teatral que comenzaron todos mis traumas. Yo había ido a un casting en el cual me eligió Flavio (Mendoza) y el productor me dijo que tenía cuerpo de nena de 12 años".

Cinthia Fernández sufrió traumas con su cuerpo.

Además, reconoció que siempre tuvo "cuerpo de nena". "Vos me ves y soy chiquitita aunque capaz que como la tele te engorda parezco más mujerota", aseguró.

Ante el asombro de sus compañeros del programa "El Show del Problema" por su fuerte relato, la bailarina continuó: "El productor me dijo 'vos te tenés que hacer las tetas si querés entrar a trabajar acá' y yo, como había entrado por el lado de Flavio, al principio no le di bola. Pero cuando llegué a casa me empecé a ver como si fuera una nenita y me terminé haciendo las lolas ese año. ¡Parecía una vaca lechera!".

Pese a no revelar el nombre de la persona que la incentivó a someterse a una cirugía estética, la modelo aseguró que el episodio ocurrió durante el lanzamiento de la revista "Excitante" en 2011. "Yo tenía mucho carácter pero cuando llegué a mi casa me empecé a sentir mal", manifestó.