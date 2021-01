Aunque aún no se estrenó la obra "Mentiras Inteligentes" está en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando trascendió que Fede Bal, integrante del elenco, habría asistido a fiestas clandestina en plena pandemia del coronavirus y la decisión de la producción fue apartarlo del espectáculo.

Sin embargo, en diálogo con DiarioShow.com el actor negó la información y aseguró que se hizo el hisopado para saber si contrajo o no la enfermedad. Luego de la polémica que desató el joven, Cinthia Fernández se bajó de la obra que se hará en Mar del Plata pero este miércoles en "Los Ángeles de la Mañana" contó que dio marcha atrás.

“Es verdad que ayer a la tarde renuncié a la obra por dos motivos. Uno fue el miedo (a contraer covid) porque pasaron cosas que a todos nos pueden asustar, porque la fiesta de Fede existió. Mis hijas son pacientes de riesgo y tengo miedo. Pero tengo que salir a laburar, y nunca paré en la pandemia”, reveló la bailarina sobre su trabajo junto a Fede, Arnaldo André y Marta González en el Lola Membrives.

Además explicó otro motivo por el cual decidió bajarse: “Me acusaron de haber dicho que Federico estaba removido de la obra, de que iba a ser reemplazado”.

En ese momento, Ángel de Brito aclaró que había tenido otras fuentes de información y defendió a su panelista de no haber “roto los códigos”. “A Fede no le dijeron que le estaban buscando reemplazos y me quieren echar la culpa a mí. Ahí está el conflicto. A mí eso no me gustó”, manifestó Cinthia.

"En el momento en que me fui del grupo de la obra, me pareció poco profesional de parte de la producción que le digan a Pallares que me había ido. Antes de llamar a Adrián Pallares me tendrían que haber llamado a mí para preguntarme por qué me iba”, continuó sobre el periodista que dio la primicia en sus redes.

Por último aclaró: “Estoy en la obra porque me pidieron disculpas por todo el mal manejo, y eso también lo quiero decir. Porque hubo un mal manejo desde la primera fiesta de Fede y el Polaco. Nos tendrían que haber juntado a todos y decirnos que estaban pagando los sueldos, por lo que todos nos teníamos que cuidar, porque todos somos de riesgo”.