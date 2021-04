Después de revelar que sufrió violencia de género por parte de su ex pareja, Matías Defederico, llegando al punto de agresiones físicas y psicológicas contra ella y sus tres hijas ,Charis, Bella y Francesca, Cinthia Fernández decidió que tenía que hablar con las niñas para explicarles claramente qué fue lo que sucedió para que nunca sufran nada parecido.

En su visita al programa de Mariana Fabbiani, la conductora quiso saber cómo había manejado la curiosidad de sus niñas respecto el tema: "¿Cómo hablás de esto con tus hijas? Debe ser difícil. Es el papá de ellas, pero querés que crezcan con sus cabezas sanas y sabiendo que eso no es normal".

La panelista se sinceró con sus hijas sobre la situación de violencia que sufrió con su papá.

"Hablé para que no les pase eso a ellas. El día de mañana van a formar una familia. Creo que la semana pasada, después de hablar, las había bañado y las senté. Les dije 'tengo que hablar con ustedes'", comenzó la modelo en "Lo de Mariana".

.

"'Miren, entre mamá y papá pasó esto. Vos ya lo sabés. Vos sabés porque tenés ese golpe'. Ella me dice que fue sin querer. Y yo le dije 'no, mirá, vos a tu papá lo tenés que amar y él el día de mañana te explicará por qué se equivocó. Vos no debés nunca decir que alguien le pegó sin querer a alguien. Sin querer te pego yo si hago así (hace el gesto de mover el brazo), no te veo, y sin querer te pegué. Pero cuando una persona tira un iPad con furia y con fuerza, eso no es sin querer. Y vos como mujercita no podés decir que es sin querer'", detalló en El Trece.

"Yo les hablo mucho a ellas, pero es la primera vez que les hablé del hecho. Les dije ‘esto no es sin querer y está mal’", cerró sobre la violencia a mano del papá de sus hijas.