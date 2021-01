Este martes por la mañana trascendió que habían desvinculado a Fede Bal de la obra "Mentiras Inteligentes" por asistir a fiestas clandestinas, pero el propio actor desmintió la noticia tras ser consultado por DiarioShow.com.

No obstante, la que renunció ahora fue Cinthia Fernández y todo parece indicar que es por la "incomodidad" que sintió tras la faltas de cuidado de su compañero, quien hoy se hisopó y dio negativo en coronavirus.

"Cinthia renunció", le confirmó Alberto Raimundo, productor de "Mentiras Inteligentes" a este portal y también informó que la mediática no dio ningún tipo de explicación sobre su decisión.

Tras el escándalo del ex participante de "MasterChef Celebrity", Fernández dijo esta mañana en el ciclo de Ángel de Brito que en una de las escenas, en un principio, debía besar al actor. Aunque por los protocolos necesarios, dieron marcha atrás con aquella decisión. "Justamente esa escena la frenamos después de lo de la fiesta con El Polaco. Llegó el último día antes de Navidad y fue cómo planteamos esta escena. No sabíamos si plantearla con baile o no, de verdad yo te digo, mis hijas son de riesgo, las dos son prematuras y la más chica tiene un problema respiratorio", declaró.

Cinthia Fernández se bajó de "Mentiras Inteligentes" tras el escándalo de Fede Bal.

"Es una situación re incómoda. Porque no estoy hablando de la persona que es Fede, que todos lo queremos acá. Sino que cuidarse es cuidarse", manifestó sincera la "angelita". Y agregó convencida: "Yo estoy tan incómoda que no contesté ni en el grupo, ni en privado. Fede me mandó en privado el mismo mensaje que mandó en el grupo. Diciendo que él hizo todas las cosas bien, que no era lo que se decía".

"Hoy a la mañana lo primero que hizo fue mandar el hisopado de Sofía, que dio negativo. Entonces yo no sé si ni qué responder porque es una persona que se puede quedar sin trabajo, y también está la salud de todos nosotros. Pero también en el medio entender a Federico que pasó un año horrible con su padre, con la enfermedad, pero todo bien, yo también me quiero cuidar", sostuvo la mediática. Y cerró: "Entonces es una situación que choca y a todos nos pasa lo mismo. Ayer estábamos enojados".