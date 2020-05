Cinthia Fernández mantuvo una relación de siete años con Matías Defederico, con quien además tuvo a sus tres hijas: Charis (6), Bella (6) y Francesca (5). Pero después de varios escándalos mediáticos e infidelidades del futbolista, la relación llegó a su fin y cada uno continuó con su camino.

A más de dos años de la ruptura, Ángel de Brito le preguntó a la bailarina por los detalles más oscuros de la pareja y, lejos de evadir las inquietudes del periodista, ésta contestó sin pelos en la lengua. "¿Qué te pasaba cuando los medios, los programas, hablábamos de las infidelidades de Defederico? Porque incluso hubo testimonios. ¿Vos lo negabas? ¿Le creías?", le consultó el conductor este viernes en " Los Ángeles de la Mañana".

La mediática tuvo tres hijas con el futbolista.

Al respecto, Cinthia recordó: "Lo negaba porque yo le creía. Después si yo me enteré cosas... A mi me molestaba, me enojaba que dejaran sentar a una piba cuando yo tenía hijas. Yo a él le creía todo".

"Me enojaba con la situación. No es que me daba vergüenza, pero me enojaba con los programas porque dejaban sentar a la mina y no chequeaban", indicó la mediática. Por lo que de Brito le retrucó: "Pero muchas fueron ciertas".