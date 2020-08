En medio de la polémica de los canjes que protagonizó Vicky Xipolitakis, Cinthia Fernández reveló su propia experiencia con la tentadora oferta de un sexshop.

La mediática contó cuáles son sus límites a la hora de elegir a las empresas con las cuales trabaja. "Es un trabajo para todos", consideró la modelo y explicó: "El 80 por ciento de las cosas no se cobran. Hay un acuerdo, a la marca también le sirve".

.

En medio de su relato, recordó que una empresa de juguetes sexuales le ofreció hacer un canje pero ella lo rechazó. "No porque me haga la virgen y santa. Hasta el día de hoy..., no sé qué voy a decir mañana", contó en "El Show del Problema".

Su compañera, Mica Viciconte también confesó que descartó una propuesta parecida pero después evaluó: "En un momento lo pensé y dije ‘¿por qué? ¿Qué tiene de malo?’". Mientras que Cinthia detalló que su decisión con el sexshop estuvo relacionada a su compromiso con otras marcas.

En su Instagram promociona desde artículos para el hogar hasta suplementos deportivos.

"Me pasó que me ofrecieron una plata buenísima. ¡Mucha plata! De hecho, es un sexshop que promociona otra famosa... Y le dije que no porque yo también trabajo con marcas para chicos, y tenía miedo de que se me caigan esas marcas. Era una cuestión de miedo, no de prejuicio de mostrar mi cola porque todo el mundo ya la conoce", expresó.

Y continuó: "También porque la gente es bastante cruel. Y diría que volví a hacer como en mis comienzos. Pero pensando en la plata, no me estarían molestando esos comentarios crueles. Y si me ofrecen el doble de lo que me ofrecieron, voy a panqueqear".

"Mi decisión sobre el sexshop es hasta el día de hoy, el día de mañana puedo llegar a panquequear. No me dejen de llamar", bromeó la ex de Martín Baclini.