La relación de Cinthia Fernández y Martín Baclini pasó por todos los niveles. En la actualidad, a más de un año de su escandalosa separación, la modelo confesó haber "stalkeado" a la nueva novia de su ex pareja.

El empresario está de vacaciones en Miami y anoche disfrutó una cena a la luz de las velas en un lujoso restaurante con la modelo colombiana Camilia Braigosa. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, su ex amante confesó en "Los ángeles de la mañana" el haber llevado una investigación completa de su noche.

Cinthia Fernádez habló sobre el nuevo romance de Martín Baclini.

"Estuve investigando, porque a mí también me llegó esta datita, porque con los hermosos seguidores que tenemos nada es privado en esta vida”, arrancó Cinthia frente a sus compañeras de El Trece.

“He estado mirando algunas historias que subió ella con esto que mostrás. Esto pasó anoche en un restaurante muy conocido de Miami, y tengo algunas comparaciones sobre el piso”, manifestó Fernández. Por lo que Ángel De Brito la interrumpió y agregó: “Vos te quejás de Salazar pero estás re obsesionada. Baclini es tu Redrado”.

La panelista se "obsesionó" con su ex pareja y su nueva novia.

“Por ejemplo, hay una foto de ella en el baño. Ahí en la pared se ve cuáles son los clientes habituales y eso se ve ahí, en la misma pared que la chica. Si seguimos investigando, vemos que los tórtolos estaban…”, continuó hablando de su averiguación. Mientras que las demás angelitas determinaron que "está loca" y que no comprendían el punto de lo que estaba diciendo.

“No, pero trabajo de panelista, también me llegó la data. Esto es panelismo, ¿está mal que trabaje así? Tiene cara de buena la chica, me gusta”, retrucó ella y continuó con pequeños detalles sobre su ex novio. De Brito cerró el tema para decir que "buscara otra cosa” para el próximo programa.