Un nuevo capítulo se escribe en la eterna novela de Cinthia Fernández con Matías Defederico, que desde que se separaron en 2019 tuvieron muchas batallas, legales, mediáticas y en redes. Ahora, la panelista enfureció al enterarse de que el futbolista sale con su amiga.

Matías está en pareja con una joven alejada del medio, pero que comenzó un nuevo escándalo para Cinthia, dado que se trata de la madre de la mejor amiga de sus hijas, de nombre Agustina.

En "Los ángeles de la mañana", con la protagonista en el estudio, trataron el tema. "No solo la conozco, venía a mi casa a tomar mate. Hablamos mil veces de los divorcios y la hija de ella es la mejor amiga de mis hijas. Es tremendo", comenzó diciendo Cinthia, que luego expresó que no sabe cómo conoció a su enamorada debido a que su ex jamás fue al colegio a buscar a sus hijas.

Luego, contó cuando empezó a sospechar sobre el vínculo, que fue en tiempo de pre pandemia: "Un día estaba en mi casa tomando mate, antes de la pandemia. Ella se puso nerviosa porque estaba medio en tole tole con el marido. Nosotros estábamos teniendo una charla íntima, que contábamos de los divorcios. Y decía 'perdí la alianza, perdí la alianza'. A la semana viene una de mis hijas y me dice que esta chica estaba bañándose en la casa de papá porque se le rompió el agua. Ahí empecé a atar cabos".

Según contó, en ese momento lo llamó a Matías para consultarle qué sucedía: "Le dije 'vos estás saliendo con Agustina', pero no porque me importe. Sino porque hay un proceso, nuestras hijas son mejores amigas. Hay que explicarle que pasan de ser amiguitas a familia".

Luego, la también modelo desestimó la relación porque aparecieron fotos del delantero con una rubia, pero el lunes pasado confirmó que su ex estaba con su amiga: "Yo duermo en un colchón el piso con las nenas porque quieren que duerma con ellas. Y le digo a una 'con tu papá dormís en tu cama'. Y me responde 'no, dormí en la cama de papá, con... fulanita", expresó con cara de sorpresa, sin querer mencionar a la otra mujer.

Luego, detalló que no se trata de celos, sino de una cuestión más profunda: "Él puede salir con el que quiera. Pero, primero, la mina, cero códigos, jamás me llamó. Me tiene que llamar, no por él. Si nuestras hijas son amigas y vos venís a tomar mate en mi casa, si hay una relación. Ella está autorizada a buscar a mis hijas del colegio, para que se entienda la intimidad que hay. Es para matarlo".

Al asegurarse de que Agustina estaba en pareja con Matías, volvió a llamarlo para decirle algunas cosas: "Le dije vos de tu vida podés hacer lo que quieras, que igual me parece bastante bizarro, porque hay cotorritas y pitulines para elegr y vos vas a agarrar... Hay un cambio que le tenés que explicar a las nenas. A su hija no la metieron en la cama, la metieron a mi hija. Le tenés que explicar que ahora son pareja porque los chicos lo pueden entender. Es muy bizarro".

