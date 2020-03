Madre de Charis, Bella y Francesca, Cinthia Fernández se la rebusca para darle todo a sus tres pequeñas. Sin embargo, la turbulenta economía argentina no le estaría ayudando en ese cometido. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" manifestó su bronca por el aumento en los precios de las frutas y verduras cuando fue a comprarlas a un comercio.

Tiempo atrás, la bailarina admitió que necesita tener más de un trabajo para darle todo lo necesario a sus hijas. Además, en medio de una tensa relación con el padre de las niñas, Matías Defederico, y con la posibilidad de llevarlo a juicio por la cuota alimentaria, la mediática parecía haber encontrado la estabilidad con el respaldo de Martín Baclini, quien la ayudaba en algunos gastos. Sin embargo, tras su ruptura, Cinthia volvió a hacerse cargo de la economía de su hogar y así la inflación golpeó con más fuerza en su bolsillo.

Cansada de toda está situación, la artista realizó un contundenten descargo en las redes: “Estoy horrorizada, acabo de salir de la verdulería y aumentó mil pesos el pedido que hago siempre”.

“¿Qué le pasa a la gente? Ya no hay sueldo que alcance, vamos a salir a robar bancos. No, no es un chiste, un chiste de mal gusto, pero posta horrorizada”, cerró indignada.