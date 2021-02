Luego de cruzarse con algunos usuarios que la criticaron por la forma en que cría a sus hijas, Cinthia Fernández volvió a estar envuelta en la polémica ya que la denunciaron por construir un gimnasio vidriado en su casa ubicada en un barrio privado de Escobar.

Cinthia Fernández fue denunciada en su country por querer construir un gimnasio.

“No, al contrario. Acá pasa Fabián Cubero con Mica Viciconte, van a jugar al tenis, después hacés dos casas más y está Cinthia, que permanentemente está en refacciones, ¿o no, Cinthia?”, comenzó entre risas Augusto Tartúfoli en "Los Ángeles de la mañana".

.

“La vecina del ruido”, comentó Ángel De Brito en El Trece, pero fue la panelista la que sorprendió a todos cuando hizo una insólita revelación: “Me quieren denunciar. Presentaron una denuncia en la Administración, porque dicen que hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”.

La rutina de Cinthia Fernández sin gimnasio.

“¿No podés hacer un gimnasio en tu casa?”, quiso saber el conductor, a lo que la angelita retrucó: “No, porque no tienen gimnasio y entonces me rompen los huevos a mí. Fue un vecino, que no quieren decir quién, que hizo una denuncia y le dijeron ‘Señor, está en regla’. Yo hice todo mediante los planos”.

Sin embargo, Tartu fue el encargado de hacer un análisis de la situación de Cinthia: “Bueno, imagínense a Cinthia con ese cuerpo. Los maridos explotados, y las esposas de los maridos como diciendo ‘¿Qué pasa acá?’”.

La modelo es una de las figuras más "fit" de la farándula argentina.

“La vida de los countries es rarísima. Acá tenés profesores de tenis particulares que nunca usan remera, aún con tres grados bajo cero. ¿Y sabés lo que son? Otra que (Juan Pablo) Fioribello”, cerró picante el periodista de espectáculos.