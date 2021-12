La mala relación que tienen Cinthia Fernández y Luli Salazar no es noticia. Cuando la bailarina comenzó a salir con Martín Baclini, le era inevitable sentir celos por la amistad entre la rubia y su por aquel entonces novio. Desde esos días, siempre que sale a la luz una nueva primica sobre la expareja de Martín Redrado, la "angelita" no se guarda ninguna de sus opiniones super polémicas.

En esta ocasión, en la emisión del martes de "Los Ángeles de la mañana", Yanina Latorre explicó que Salazar está consternada porque tiene que viajar en avión a Estados Unidos, sin nadie que la asista para cuidar a Matilde, su pequeña hija.

"Luciana tiene fecha para irse a Miami. Se va sola, con la nena. Me dijo 'no sé cómo voy a hacer, sola con la nena'. Es verdad, es chiquita", señaló la esposa de Diego Latorre. Entonces, visiblemente molesta, Fernández, quien es madre de tres niñas, exclamó: "Dale, tiene una. ¿Me estás jodiendo? No me hagan opinar porque está la criatura en el medio".

Luego, Latorre confesó que se cruzó recientemente con la rubia y que acordaron para cenar juntas. Al igual que antes, la queja de la expareja de Matías Defederico fue automática. "Nooo. ¡Qué panqueque que sos! Hace dos días le dijiste 'otra vez sopa' con su reencuentro con Martín Redrado", dijo Fernández para recriminarla.