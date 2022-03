Cinthia Fernández y Martin Baclini se separaron hace mucho tiempo, pero todavía los unen muchos sentimientos de lo que fue una relación muy intensa. El empresario incluso conserva un gran cariño por las hijas de la modelo, Bella, Charis y Francesca, y sus reencuentros con las pequeñas conmueven a muchos en las redes sociales.

.

A fines del año pasado se conoció que Baclini comenzó un nuevo noviazgo, y la ex panelista de "LAM", se mostró indiferente. Ahora la nueva información es que el ex de la bailarina anunció su separación y nuevamente está soltero.

Por su parte Cinthia expresó que por el momento también está sola y que no tiene ganas de nada. De todos modos, ante las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad, Fernández dijo: "Yo los problemas no los tengo, es una decisión. Él hizo su pareja y al tiempo se separó. Martín dice una cosa y después hace otra".

Cinthia Fernández confesó que Martín Baclini es el amor de su vida.

En ese sentido, la bailarina reveló que antes de que Blacini comenzara una nueva relación, ellos estaban bastante cerca y mantenían un diálogo fluido. "Después apareció de novio, es una caja de sorpresas. Sí me puse feliz cuando se separó", agregó entre risas, en la entrevista que tuvo con "Intrusos".

De todos modos, explicó que mientras él estuvo de novio no hablaron, aunque confesó que lo quiere y no descartó que le gustaría una nueva oportunidad con él. "Me encanta, es el amor de mi vida. Ya lo dije un montón de veces pero estamos así, separados", expresó.

Hacia el final, la ex angelita señaló que si bien hizo fuertes comentarios sobre Baclini en el pasado, ya le pidió disculpas en privado. "Sanamos las heridas, ya está todo mas que aclarado entre nosotros. Si la vida nos junta de nuevo, veremos", concluyó emocionada.

Mirá lo que dijo Cinthia Fernández sobre sus intenciones de volver con Martín Baclini