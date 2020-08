En los últimos días, Ivana Nadal compartió en sus redes sociales una polémica reflexión acerca de la utilización de vacunas en medio de la pandemia de coronavirus y despertó fuertes cuestionamientos.

"Confío más en mi sistema inmunológico que en cualquier político o vacuna del mundo", manifestó la influencer en uno de sus últimos posteos en historias de Instagram. Sus palabras generaron gran repercusión y a la ola de críticas se sumaron duros comentarios de Cinthia Fernández.

La polémica reflexión de Ivana Nadal sobre las vacunas.

Al ver la publicación de la deportista, la panelista no se quedó callada y arremetió: "¿Esta chica no se iba a vivir al exterior? Uy, no sé que está pensando. ¡Denle un vuelo privado por favor!", disparó irónica en "El Show del Problema" en referencia al viaje al exterior que anunció Ivana semanas atrás.

.

Cuando el conductor, Nicolás Magaldi, le preguntó el por qué de sus críticas, la bailarina soltó: "¡Dale! ¿En serio me lo decís? Yo no sé si está consumiendo algo o qué. Después se queja de que la matan. Y, bueno mami, si decís cada pelot... bancatela. No es un mensaje consciente".

A través de sus redes, la influencer de 29 años suele subir diferentes reflexiones y mensajes motivadores hacia sus seguidores, pero muchas veces genera polémica por dar peligrosas recomendaciones.