A tres años de separarse, la relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener paz. La modelo volvió a apuntar contra su ex y él buscó defenderse a través de picantes publicaciones en las redes sociales.

Todo empezó cuando la panelista comparó en " Los Ángeles de la Mañana" el buen físico que tiene su ex Martín Baclini con el del padre de sus hijas. Después de asegurar que Baclini le parece "lindo, churrísimo y hermoso", Mariana Brey aportó: "Uno a veces se separa y dice cuando ve al ex '¿cómo me pude comer esto?'”. Entonces, ella respondió entre risas: "Me pasa pero con el otro". Su comentario empezó una nueva guerra mediática con el futbolista.

A través de Twitter, el ex jugador de Huracán e Independiente respondió un tuit de Ángel de Brito y disparó: "Che hace 3 años me separé, y sigue y sigue hablando de mi, mira que tiene Ex/s para comparar eh. Aburre ya!!". Ante su reacción, Cinthia no pudo evitar continuar con su descargo hacia su ex y en el piso de LAM manifestó: "Si está tan aburrido, no entiendo por qué está tan pendiente de cada noticia mía. Por qué da tantos likes a noticias mías, que es. No sé de qué lista de exnovios habla porque estuve 8 años con él. Falló un poquito con su machirulismo en el comentario."

"Prácticamente le estoy haciendo un favor, porque de última estoy hablando de él, así la gente no se olvida. Porque alguna vez fue alguien, pero ya pasó, ahora esta viviendo un momento que llamarlo fracaso es muy duro, o muy real. Entonces, le estoy haciendo un favor", arremetió y agregó: "Ya que tiene tanto tiempo al pedo para tuitear, que se ocupe las hijas, deje un poco la PlayStation, de tuitear. Estaría bueno".

Ante las nuevas declaraciones de la modelo sobre el cuidado de Charis, Bella y Francesca, las nenas que tienen en común, el deportista aclaró en sus redes: "No la dejé, me separé. Mis hijas tienen su casa que yo mismo compré con mi trabajo, y tengo una cuota de 120 mil al mes. Sabés cuántas amigas separadas tengo que los padres no le aportan mil pesos, y ahí sí es complicado para la mujer".

"¿Fui alguien? Claro y sigo siendo alguien y el hombre más importante en la vida de nuestras hijas. Que yo sepa el éxito y el fracaso no se miden por la fama y la billetera, o por lo menos a mi, mis viejos me enseñaron otros valores en casa", apuntó sobre la dura reflexión de la panelista.

Pero en la mañana de este jueves, Cinthia desmintió la cifra que publicó Defederico y en el piso del ciclo de chimentos reveló: "Aclaro que los dos compramos la casa. Y si quieren muestro lo que me está depositando, no son 120 mil, ¿o debo tener un problema ocular? Él tiene un embargo de casi un millón de pesos, que debe. No me está pasando 120. Y yo estoy hablando de mi realidad, porque hablar de plata hoy es un tema muy sensible. Él me está pasando 40 mil pesos y paga la obra social, por tres hijas".

Además contó: "Eso lo estipuló la ley, no lo estipulé yo. Cuando él me dijo que el club le estaba pagando la mitad, yo le dije que no había problema. No salí a armarle quilombo. No hablo de plata. Voy a la Justicia".