Los picantes cruces entre Cinthia Fernández y Martín Baclini continúan a pesar de que la pareja ya este separada hace un buen tiempo. Luego de una complicada separación, las emociones todavía están a flor de piel y a eso se suma que falta poco para el inicio del "Súper Bailando 2020", lugar donde la pareja se conoció e inició su romance. En esta oportunidad, la bailarina volvió a disparar en su contra y cuestionó que su ex regrese a la pista más famosa del país sin ella.

La propuesta para este año se amoldará a las medidas preventivas que se tomaron para frenar el contagio del coronavirus. De todos modos, " ShowMatch" sigue en pie y una de las parejas que se alista para para participar es la de Baclini junto a su nueva novia, Agustina Agazzani.

.

"Se tiró de cabeza al 'Bailando'. Yo sí me dedico a esto, vos tenés una empresa, andate a tu empresa. ¿O te encantó la fama? Le encantó la fama, que lo asuma. Me parece muy patético que vaya al Bailando y no me pregunte 'che loca, ¿te molesta?'. Él no se dedica a esto, no tiene necesidad. Está cartoneando, le encanta la fama", lanzó la panelista en el piso de "Los Ángeles de la Mañana".

Fueron pareja en el certamen durante 2019.

Los roces entre ellos son constantes, pero la disputa empezó cuando Cinthia acusó a su ex de "cartonero de fama" y él respondió con un fuerte comentario: "Yo tengo que pensar que su enojo es momentáneo y que no piensa eso de mí, porque yo le entregué mi vida a ella y a su familia". Además, reafirmó su presencia en la pista de baile este año.

En la misma línea, la mediática advirtió que tiene pruebas para demostar los verdaderos intereses del empresario: "¡Yo tengo muchos audios de él!, así que ojito conmigo. Que no es tan Buda como parece, señora".