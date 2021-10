Cinthia Fernández vive mostrando a sus hijas en las redes sociales. Siempre se puede ver a las menores jugando y divirtiéndose con su madre. En este caso, la panelista de "Los ángeles de la mañana", habló de la experiencia mística que tiene Francesca.

La menor de las herederas tiene una gran creencia religiosa. Canta, reza y hace pedidos en sus oraciones, ante esto la niña le contó a su madre que ella puede ver a Dios. "Chicos, les tengo que contar algo. Primero, me está mandando canciones de Jesús. Segundo, me está pidiendo que cante canciones religiosas... No sé por qué las sabe", expresó Fernández en sus redes sociales sobre la niña de seis años.

La bailarina desconoce de dónde viene su fe ya que ella no lo predica en su casa y las menores no asisten a una institución religiosa. En referencia a eso, siguió con su relato: "Y, otra cosa, mi mamá me contó que el otro día, le contó que se peleó con un compañero porque le decía que Dios no existía y ella le dijo '¿no ves que está ahí sentado?", reveló la ex de Matías Defederico.

Además indicó cuándo es que comenzó el suceso místico: "Esto empezó cuando nos fuimos de campamento. Francesca montó unos caballos de campo a pelo. La idea era que pasearán, pero salió galopando y se comió un bosque entero. Se cortó toda la cara".

Cinthia Fernández y sus hijas.

Frente al accidente que sufrió su hija explicó: "Yo le dije que lo que pasó fue un milagro y que la salvaron los angelitos, que alguien la estaban cuidando. Pero porque realmente lo fue, se podría haber matado".