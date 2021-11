Cinthia Fernández lleva bastante tiempo soltera, después de su separación con Martín Baclini no se le conoció ninguna pareja más. Además, la panelista aseguró que no tiene relaciones sexuales hace mucho tiempo y sus compañeros no se lo creen.

Las "angelitas" siempre están tratando de buscarle algún candidato, pero ella nunca acepta. Hasta que finalmente, en una entrevista que le hizo "Los ángeles de la mañana" a Esteban Lamothe, ambos coquetearon en vivo. Frente a esto, la bailarina terminó confesando que estaría con el actor.

.

A pesar del ida y vuelta que tuvieron los artistas, habían surgido rumores de que el cura de "La 1-5/18" estaba saliendo con Ángela Leiva. La cantante salió a desmentirlo y dijo: "Yo no hice nada, pero ahora que él está soltero no quiere dejar títere con cabeza".

Frente a esto, la ex participante del "Cantando 2020", le brindó su ayuda a Fernández y le dijo que le "hacía la segunda". Todo el piso se revolucionó y la panelista dijo: "En diciembre es el aniversario, así que puedo romper el mito de dos años sin sexo".

Ángela Leiva y Estaban Lamothe durante las grabaciones de "La 1-5/18".

Por el momento, no se sabe nada más de la futura pareja que se puede llegar a armar. De todas formas, los dos están solteros y son muy solicitados, aunque lo guardan para su entorno privado.

¡Mirá el video donde Cinthia Fernández revela que estaría con Esteban Lamothe!