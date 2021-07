En la mañana de este miércoles Cinthia Fernández protagonizó un duro choque sobre la Autopista Lugones de la Ciudad de Buenos Aires mientras iba rumbo a su trabajo, pero decidió no frenar y seguir con su camino pese al impacto.

De camino a los estudios de El Trece en el barrio porteño de Constitución para sumarse a "Los Ángeles de la Mañana", la panelista fue interceptada por otro automovilista. Pero debido a la lluvia y para no llegar tarde al programa, no quiso detenerse para el intercambio de datos del el seguro vial.

.

"Me chocaron en Lugones, me topetearon. Yo igualmente seguí de largo…", comenzó al aire del ciclo de chimentos, pero Ángel de Brito la interrumpió para saber si la chocó "el que venía atrás". Y ella contó: "Sí, aparte venía con el celular porque cuando siento levanté la vista y estaba con el celular. Lo vi justo".

Y siguió: "Viste en la bajada de River... Ahí. Yo igual seguí y no me pensaba bajar por la lluvia y porque no llegaba justamente por el horario". Además, reveló que compartió en sus redes lo sucedido porque "estaba re caliente".

"Genial, me tocaron el auto, un pelotudo que venía con el celular", tuiteó este miércoles en las primeras horas del día y recibió el apoyo de sus seguidores. Por suerte el accidente no fue para nada grave.