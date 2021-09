En el marco del cierre de campaña rumbo a las PASO donde será precandidata a diputada provincial, Cinthia Fernández presentó un controversial spot político en el que se la ve bailando tango frente al Congreso con una vestimenta muy sensual.

La canción que eligió para el video se trata de una adaptación del clácio de Tita Merello, "Se dice de mí", pero con la letra cambiada. Su decisión de alterar la canción original fue lo que le trajo más problemas ya que fue denunciada por uso indebido del tema.

El director de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), Guillermo Ocampo, confirmó que recibió reclamos y quejas contra la panelista de "Los Ángeles de la Mañana".

En su propaganda, Cinthia canta: "Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir. La cuota nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así". Pero el director advirtió que "el uso de obras en campañas está sujeto a los mismos lineamientos que el uso de la música en cualquier otro tipo de modalidad".

Polémica por el spot de Cinthia Fernández

"Si un partido decide usar música de una obra prexistente tiene que pedir permiso al autor y en caso de que el autor autorice, ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones, podría no cobrar si quisiera o pedir dinero y también puede decir que no", explicó.

Y remarcó que "cuando se requiere el uso de obras musicales en campañas, los partidos políticos tienen que asumir que el autor tiene derecho a decidir si quiere o no que se use, el autor es el dueño. Los partidos que requieran un tema musical pueden contactarse con SADAIC para gestionar el permiso y la entidad traslada el pedido al creador".

En diálogo con Teleshow, Ocampo reveló que recibió denuncias de los herederos de Francisco Canara e Ivo Pelay, autores del tango "Se dice de mí". Y advirtió que "muchas veces la letra de las obras es modificada para tal fin, para lo que se debería tener también un permiso".

"Pasa siempre porque los partidos no asumen que la campaña no tiene que convertirse en el libertinaje de usar lo que quieren, se deben respetar los derechos de los involucrados, no hay derecho de adueñarse de una obra", sintetizó.