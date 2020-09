Son varias las figuras mediáticas que recibieron propuestas para sumarse al mundo de la política. Amalia Granata es uno de los ejemplos más recurrentes ya que en la actualidad es diputada provincial por Santa Fe tras manifestar su fuerte convicción a favor de las "dos vidas". Ahora una nueva panelista fue convocada para formar parte del reciento del Congreso: Cinthia Fernández.

La mediática manifestó que escuchó la propuesta de un partido político y hasta tuvo una reunión para avanzar en la candidatura como diputada. Así lo manifestó la expareja de Martín Baclini en "El show del problema", el ciclo de Canal Nueve en el que ocupa una silla.

"Me reuní. Estoy más del lado de decir que sí, que no. Soy una chica difícil y hay algunas cuestiones que tengo que arreglar... Quiero ir por el lado de familia, es mi objetivo", sostuvo Fernández. Y agregó convencida: "Trabajar las leyes con respecto a ese tema, hay un gran vacío. No sé si llego, por la cuarentena... Pero sería el año que viene".

Consultada si por su nuevo cargo dejaría su lugar en la pantalla chica, la bailarina contestó: "¡No! No voy a dejar los medios".

Por su parte, Mica Viciconte aprovechó y le pidió a su compañera de panel que de ejercer como diputada le de una mano en los temas familiares, en relación a su conflictiva relación con Nicole Neumann, la madre de los hijos de su pareja, Fabián Cubero.

Al respecto, Cinthia finalizó con complicidad: "Voy a plantear un decreto que tal vez te beneficie".